«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.46.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 2 из 11 последних матчей в чемпионате Англии. Победил он располагающиеся в нижней части турнирной таблицы первенства команды — «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Ещё подопечные Эрика тен Хага четыре раза не без везения зацепились за ничью.

«Ньюкасл» тоже очень сильно ослаблен травмами, но он гордо принял вызов, пройдя закалку трудностями. После вылета из Лиги чемпионов и ужасного отрезка в АПЛ «сороки» воспряли духом и вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы первенства. Они занимают шестую строчку. У «Челси» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

Подопечные Эдди Хау проиграли только 3 из 15 последних матчей в чемпионате Англии и столько же раз сыграли вничью. Плюс девять побед. Заметнее прочих прибавил Александер Исак. В последних 10 встречах в чемпионате Англии он забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу. 24-летний нападающий установил рекорд среди шведских футболистов по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ. На его счету 20 голов в 28 матчах.

У «красных дьяволов» в лазарете очень много футболистов, которые отвечают за целостность в обороне. В 36 встречах в АПЛ манкунианцы пропустили 56 мячей. Поставить на победу «Ньюкасла» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46.

У Эрика тен Хага не получается закрывать проблемные позиции с той эффективностью, с которой это делает Эдди Хау. Результаты и демонстрируемое командами качество футбола говорит само за себя. В победу «сорок» верится куда больше.