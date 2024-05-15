Букмекеры назвали шансы Миранчука забить в финале Кубка Италии

15 мая на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск.

Шансы «Аталанты» оцениваются немного выше: поставить на победу бергамасков букмекеры предлагают с коэффициентом 2.75. Это примерно 36% вероятности. Успех «Ювентуса» идёт за 2.96 (33%). Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.20 (31%).

Итоговая победа «Аталанты» доступна за 1.90. Если обладателем Кубка Италии станет «Ювентус», зайдёт коэффициент 2.00.

Гол в исполнении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука идёт за 6.00. Это около 16% вероятности.

Ставки на результативный удар Адемолы Лукмана принимаются за 3.70. Гол Душана Влаховича оценён в 2.90.