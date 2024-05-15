«Хетафе» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.55.

«Хетафе» примет дома «Атлетико» в 36-м туре чемпионата Испании. Соперники находятся на разных уровнях. Но учитывая, что это уже концовка сезона, а особой турнирной мотивации у них нет, не уверен тут в победе гостей.

«Атлетико» выступает сейчас довольно хорошо. В пассиве клуба всего одна неудача в последних турах — 0:2 от «Алавеса». Это было, скорее, исключение из правил. Ведь в других недавних встречах «матрасники» только побеждали. В том числе обыграли подопечные Симеоне «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Атлетик» (3:1). Последняя победа была особенно важна — коллектив из Бильбао сидит прямо на хвосте у мадридцев.

Сам же «Атлетико» уже закрепился в топ-4. Он идёт четвёртым с 70 очками. От «Барселоны» команда отстаёт всего на три очка, однако у каталонцев ещё есть матч в запасе. Отрыв же от преследователей у самих «матрасников» достаточно большой — восемь очков и более.

«Хетафе» же с большой вероятностью завершит сезон в середине таблицы. Сейчас с 43 очками он идёт на 10-м месте. Подняться выше «городским» уже вряд ли удастся — «Вильярреал» и «Валенсия» отрываются от них на пять очков. А вот опуститься в турнире коллектив ещё может — отрыв от преследователей насчитывает всего одно и два очка.

В последних встречах «Хетафе» выступал не лучшим образом. В пяти турах у него всего одна победа — 3:1 с «Альмерией». В остальных встречах клуб терял очки, в том числе в противостояниях с нижестоящими клубами — 0:1 от «Кадиса», 0:0 с «Райо Вальекано».

Думаю, тут для многих очевидна победа гостей. «Атлетико» выступает намного лучше и по делу находится в топ-4 турнира. Да, у мадридцев есть теоретическая возможность и на третье место попасть. Но я думаю, что хозяева поля тут выложатся и окажут сопротивление географическому соседу», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».