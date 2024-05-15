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«Хетафе» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Хетафе» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» – «Атлетико»

Ставка: победа «Атлетико» за 1.80.

«Хетафе», который уже ни на что в этом чемпионате не претендует, проиграл два матча подряд. «Атлетико» одержал важную победу над «Сельтой» и практически гарантировал себе четвёртое место и путёвку в Лигу чемпионов. В матче первого круга в Мадриде команды порадовали зрителей результативной игрой – 3:3.

Подопечные Пепе Бордаласа в этом сезоне за выживание не борются, но им явно не хватает мотивации по весне. Поражение от Кадиса (0:1) в прошлом туре – из этой серии. Ну а команда Диего Симеоне ещё может подняться и на третью строчку. Правда, больше в теории. К тому же «матрасники» совсем не лучшим образом играют в гостях.

«Хетафе» в этом матче не помогут Арамбарри, Дуарте, Иглесиас и Майораль. Борха Майораль является основным нападающим, и в его отсутствие хозяевам будет гораздо сложнее реализовывать моменты в атаке. Дуарте –качественный центральный защитник, а Арамбарри мог бы помочь закрыть центр поля. Потери у хозяев достаточно серьёзные, без этих игроков будет довольно сложно претендовать на победу.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» сыграет без Витоло, Лемара и Молины. Из этих трёх игроков в старте мог бы выйти лишь Молина, но его может заменить Аспиликуэта», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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