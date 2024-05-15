«МЮ» — «Ньюкасл»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

15 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

«МЮ» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего седьмую строчку «Челси» составляет три очка. Расстояние может увеличиться. У «красных дьяволов» очень большие проблемы.

Манкунианцам на протяжении всего сезона докучала нестабильность, но на последнем отрезке она обострилась. Основная причина кроется в большом количестве травм. В лазарете пребывает ряд важных игроков, без которых невозможно конкурировать не то что с лидерами, а даже с середняками.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 2 из 11 последних матчей в чемпионате Англии. Победил он располагающиеся в нижней части турнирной таблицы первенства команды — «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Ещё подопечные Эрика тен Хага четыре раза не без везения зацепились за ничью.

«Ньюкасл» тоже очень сильно ослаблен травмами, но он гордо принял вызов, пройдя закалку трудностями. После вылета из Лиги чемпионов и ужасного отрезка в АПЛ «сороки» воспряли духом и вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы первенства. Они занимают шестую строчку. У «Челси» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

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