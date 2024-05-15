Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к финалу Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус»!

15 мая состоится матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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Во второй половине сезона «Аталанта» обрела праймовый вид. Она вышла в финал Лиги Европы, сенсационно победив «Ливерпуль», а также обыграв «Спортинг» и «Марсель». Бергамаски уступили только в 4 из 21 последнего матча в чемпионате Италии и столько же раз сыграли вничью.

Плотный календарь никоим образом не мешает «богине». Она выглядит свежо и собранно. Задел для этого создал Джан Пьеро Гасперини. Опытный специалист весьма эффективно использует ресурсы. По ходу сезона у «Аталанты» значительно улучшилась глубина состава. Практически у всех её игроков наблюдается солидный индивидуальный прогресс.

«Ювентус» смотрелся не менее здорово, чем «Аталанта» в первой половине сезона. После поражения во встрече 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) всё изменилось. Вместе с верой в чемпионство «старая синьора» растеряла всю привлекательность.

Туринцы выиграли только 2 из 15 последних матчей в Серии А. Они спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства, но опережают идущих следом бергамасков на четыре очка, однако у подопечных Джан Пьеро Гасперини имеется ещё игра в запасе.

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