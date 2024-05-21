«Аталанта» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на финал Лиги Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.85.

«Аталанта» и «Байер» встретятся в финале Лиги Европы. Команда Хаби Алонсо смогла пройти сезон Бундеслиги без поражений. Это первый такой случай в истории чемпионата Германии, и «Байер» пока ни в одном из турниров по-прежнему не проигрывал. Вот дошёл до двух финалов Лиги Европы и Кубка Германии. Первый финал с «Аталантой». Тут «львы» — фавориты. Я думаю, это очевидно, что «Байер» — одна из лучших команд всего европейского сезона.

Уверен в себе Хаби Алонсо. Он, может быть, лучше всех в мире сейчас использует ротацию состава. «Байер» выпутывается из разных сложных ситуаций, даже если проигрывает, вытаскивает матчи. И доминирует он тоже часто, и уверенные победы одерживает. Все запоминают камбэки, все запоминают победы, добытые на последних минутах, или случаи, когда клуб просто избегал поражений. Но на самом деле у «Байера» гораздо больше убедительных, уверенных, закономерных и заслуженных побед.

С «Аталантой» будет непросто. Она может создать проблемы «Байеру». Бергамаски снова вышли в Лигу чемпионов через чемпионат. В Серии А у них сезон прошёл успешно, с учётом высокого уровня конкуренции. Ну а в Лиге Европы подопечные Гасперини дошли до финала.

«Аталанта» может играть по-разному. Естественно, это команда, любящая прессинговать. Это любит делать Гасперини. Но может его команда играть и в ожидательной манере.

Вот интересно, какой стартовый план выберет тренер. Прессинговать «Байер» с первых минут очень рискованно, потому что «львы» — лучшая команда Европы по игре в переходных фазах. «Байер» в быстрых атаках и контратаках уничтожает, пространства ему давать нельзя. А персональный прессинг и вообще агрессивное давление подразумевает, что ты сопернику даёшь шансы, играешь сам смело и открываешь игру.

Откроет ли игру Гасперини своим прессингом, посмотрим. Интересный расклад. Я думаю, что «Байер» должен выиграть и выиграет, мне кажется, он в основное время. Такой сезон. Понятно, что «Аталанта» — сильная команда. Она может создать проблему «Байеру». Но подопечные Алонсо стабильнее прошли весь сезон, более качественный футбол показывали.

«Байер», как мне кажется, в состоянии взять два кубка и войти в историю европейского футбола как первая команда, которая пройдёт весь сезон во всех турнирах, в том числе и в еврокубках, без поражений», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».