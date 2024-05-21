«Ислочь» — «Минск»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Минск».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Ислочь» готовится к финалу Кубка Беларуси, матч чемпионата с «Минском» по этой причине проведёт заранее.

С одной стороны, «волки» идут бесспорным фаворитом дуэли против единственной команды, которая по итогам прошедших девяти туров не знает побед. Слишком молодой коллектив, который не справляется с вызовами сильнейшего дивизиона. Таким темпом «горожане» и правда могут вылететь из элиты – пока предпосылок к выздоровлению не наблюдается.

С другой стороны, у «Ислочи» в ближайшие выходные борьба за трофей, а их у молодого клуба в музее пока нет. Был финал Кубка страны в 2021 году, но БАТЭ в том противостоянии оказался сильнее. Теперь вторая попытка – наверняка есть соблазн подготовиться максимально.

Допускаю, что «Минск» постарается воспользоваться ситуацией. К тому же «Ислочь» не смогла выиграть в минувшие выходные у «Сморгони» – 1:1. Не уверен, что гости непременно увезут минимум одно очко, но забить должны, а также пропустят», — приводит слова Ходасевича «РБ Спорт».