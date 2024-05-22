«Аталанта» — «Байер»: прогноз Егора Титова на решающий матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Байер» в финале Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.00.

«Я уверен, что мы увидим и в финале типичный матч «Байера» в этом сезоне – весёлый, открытый, возможно, с большой драмой. Ни в коем случае не верю в закрытый футбол, какую бы стратегию ни выбрала «Аталанта». Понятно, что они больше будут думать об обороне, постараются сыграть так, как в Ливерпуле. Но «Байер» своим стилем заставит и соперника где-то раскрываться, предлагая поатаковать, ну или просто теряя мячи где-нибудь в середине поля. Даже 1:1 вряд ли в этом матче будет, жду большое число голов.

«Байер» во многих матчах пропускает, а в Лиге Европы особенно. Помним и игры с «Карабахом», и с «Ромой» ответная встреча. Все было на тоненького. Скорее всего, в финале тоже будет что-то подобное. Не исключаю, что «Аталанта» забьёт первой, а леверкузенцы героически отыграются и забьют победный в компенсированное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».