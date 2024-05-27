Эксперты назвали шансы Карацева обыграть Шевченко в первом круге «Ролан Гаррос»

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27 мая Аслан Карацев и Александр Шевченко сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже. Теннисисты выйдут на корт не ранее 12:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение теннисисту, представляющему Казахстан: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.56. Это примерно 61% вероятности. Успех Карацева оценивается в 2.42 (39%).

Букмекеры предполагают, что матч Александр Шевченко — Аслан Карацев получится упорным. Тотал больше 37.5 гейма идёт за 1.92, а тотал меньше 37.5 гейма — за 1.88. Заключить пари на то, что в матче будет пять сетов, можно с коэффициентом 3.20.

Победа Александра Шевченко с форой (-3.5) гейма идёт за 1.98, победа Карацева с форой (+3.5 гейма) за 1.82.

Шевченко сменил спортивное гражданство перед стартом сезона-2024. Карацев в начале сезона получил травму и восстановился к грунтовым турнирам.