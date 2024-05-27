Букмекеры назвали шансы Надаля победить Зверева на «Ролан Гаррос»

27 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже встретятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение немецкому теннисисту: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26. Это примерно 75% вероятности. Успех Надаля оценивается в 3.90 (25%).
Букмекеры предполагают, что матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 37.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что испанец выиграет хотя бы один сет, можно с коэффициентом 1.49.
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Победа Александра Зверева с форой (-5.5) гейма идёт за 1.88, победа Надаля с форой (+5.5 гейма) за 1.92.
Зверев перед «Ролан Гаррос» выиграл престижный турнир в Риме. Надаль в очередной раз вернулся после травмы и пока не показывает высоких результатов. С высокой долей вероятности для испанца этот сезон — последний в теннисе в качестве игрока.
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