Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы Надаля победить Зверева на «Ролан Гаррос»

Букмекеры назвали шансы Надаля победить Зверева на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

27 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже встретятся Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение немецкому теннисисту: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26. Это примерно 75% вероятности. Успех Надаля оценивается в 3.90 (25%).

Букмекеры предполагают, что матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 37.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что испанец выиграет хотя бы один сет, можно с коэффициентом 1.49.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Победа Александра Зверева с форой (-5.5) гейма идёт за 1.88, победа Надаля с форой (+5.5 гейма) за 1.92.
Зверев перед «Ролан Гаррос» выиграл престижный турнир в Риме. Надаль в очередной раз вернулся после травмы и пока не показывает высоких результатов. С высокой долей вероятности для испанца этот сезон — последний в теннисе в качестве игрока.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android