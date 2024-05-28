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УНИКС — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала Единой лиги ВТБ

УНИКС — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала Единой лиги ВТБ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 168.5 очка за 1.90.

Бóльшая часть первого матча прошла согласно плану ЦСКА. Команда почти всё время вела в счёте и вынуждала соперника выходить за рамки правил. Фолил УНИКС очень много. Несколько казанских баскетболистов закончили встречу с тремя фолами и более. С нарушением напрямую связан и конечный счёт на табло — 95:96. Концовка стала сначала звёздным часом, а затем полным фиаско лидера УНИКСА Ненада Димитриевича. Он провёл хорошую встречу — за веским исключением.

Димитриевич схлопотал пятый фол (да ещё и неспортивный), покинул площадку, и ЦСКА вырвал победу в концовке. Всего за матч армейцы реализовали 18 штрафных бросков (из 18!). В целом оборонялись казанцы неплохо, но фолы стали их ахиллесовой пятой. По-другому сдерживать нападение красно-синих у них не получалось.

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какой вывод напрашивается из первого матча? Серия будет весьма результативной! У обеих команд очень техничные нападающие. У них прекрасно получается находить фолы и быстро двигается мяч. Болельщиков радует изобилие оригинальных выверенных передач.

На первый взгляд, это классическое описание качественного баскетбола и финала, в котором каждое очко на счету. Однако серия между УНИКСом и ЦСКА — это не только про страсть и мастерство. Дальше будет ещё интереснее.

Велимир Перасович и Андреас Пистиолис ещё толком не сказали своего слова. Тренеры внесут корректировки, особенно по части завершения и входа в зону. Поставить на то, что сыграет ТБ 168.5 очка, можно с коэффициентом 1.90.

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