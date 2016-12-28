Кунченко: нравится, что Рахмонов, как и я, предпочитает работать в стойке

Чемпион M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко (15-0) дал комментарий к предстоящему бою с бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7-0), запланированному на 3 марта в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 75.
«С Шавкатом я лично не знаком, но знаю, что он очень перспективный боец, успешно выступавший по любительскому ММА, – чемпион мира, да ещё в таком молодом возрасте! Да ещё и не получивший ни одного поражения и в профессиональном спорте.
Я смотрел его бои, обратил внимание, что так же, как и я, он больше предпочитает работать в стойке, что мне очень нравится. Мой предыдущий оппонент постоянно переводил бой в партер. В предстоящем поединке, надеюсь, такого не будет. Хотя я пока ещё не видел и не могу оценить борцовскую технику Рахмонова, но уверен, что в борьбе он окажется слабее Абдулаева. Что касается отсутствия у Шавката поражений, то это большой плюс. Ведь после боя только один из нас останется непобеждённым», — цитирует Кунченко официальный сайт организаторов турнира.