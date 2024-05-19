Райан Гарсия отреагировал на победу Усика над Фьюри в титульном бою

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил украинца Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри в титульном бою в Саудовской Аравии.

«Ничего страшного, оба мужчины — мои братья! Я рад за Усика. Поздравляю тебя! Да благословит тебя бог!» – написал Гарсия на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. Фьюри до боя с Усиком владел поясом чемпиона по версии WBC.

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Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: