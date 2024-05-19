Дзюба отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

«Я сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Я думаю, будет бой-реванш», — сказал Дзюба в своей социальной сети.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Отметим, после боя украинец был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти.

После боя Фьюри заявил, что не доволен решением судьи и также сообщил, что готов провести бой-реванш.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта