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Журналист Бенсон подтвердил слова Фьюри о госпитализации Усика

Журналист Бенсон подтвердил слова Фьюри о госпитализации Усика
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Журналист Майкл Бенсон подтвердил слова британского боксёра Тайсона Фьюри о том, что украинец Александр Усик был госпитализирован с подозрением на сломанную челюсть, и не будет присутствовать на пресс-конференции.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Напомним, Усик одержал победу над Фьюри в титульном бою. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

Фьюри, в свою очередь, впервые проиграл в профессиональном бою и лишился пояса WBC. После боя Фьюри остался недоволен решением судей и заявил о готовности провеси бой-реванш.

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