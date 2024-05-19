Журналист Бенсон подтвердил слова Фьюри о госпитализации Усика

Журналист Майкл Бенсон подтвердил слова британского боксёра Тайсона Фьюри о том, что украинец Александр Усик был госпитализирован с подозрением на сломанную челюсть, и не будет присутствовать на пресс-конференции.

Напомним, Усик одержал победу над Фьюри в титульном бою. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, но смог подняться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

Фьюри, в свою очередь, впервые проиграл в профессиональном бою и лишился пояса WBC. После боя Фьюри остался недоволен решением судей и заявил о готовности провеси бой-реванш.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта