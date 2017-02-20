Пютц: решение остановить бой с Юсуповым было верным

«Я в порядке. Бой был остановлен из-за рассечений, но я в норме. Я восстановлюсь и вернусь к работе.
Я всегда хочу продолжать бой, но в этом не было смысла. Всё дело в здоровье. У меня была сечка, и продолжать поединок не было смысла. Бой должен был быть остановлен. Это было верным решением», — рассказал Пютц в интервью пресс-службе M-1.
Врач, обслуживавший этот бой, также посчитал верным решение остановить встречу.
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