Де ла Хойя: нет шансов, что я организую бой Альварес — Макгрегор

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя сказал, что никогда не организует Саулю Альваресу бой с Конором Макгрегором.



26 августа Макгрегор дебютировал в боксе боем с Флойдом Мейвезером-младшим, от которого потерпел досрочное поражение.



«Нет и ещё раз нет, я не хочу рассматривать такую возможность. Только не после того, что я увидел (в бою Макгрегора с Мейвезером. — Прим. «Чемпионата»), потому что это не будет конкурентным боем… Я уважаю UFC, уважаю фанатов UFC за их любовь к Макгрегору и другим бойцам ММА. Но я просто думаю, что это два абсолютно разных вида спорта», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.