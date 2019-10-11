Генсек Международной федерации тайского бокса встретился с Путиным

На проходящем в Нижнем Новгороде ежегодном международном форуме «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителями спортивных организаций. Вице-президент Global Association of International Sports Federations (GAISF) и генеральный секретарь Международной федерации тайского бокса (IFMA) Стефан Фокс принял участие в этой встрече, подарил президенту России книгу о муай-тай и рассказал об успехах российских спортсменов. Совместное фото опубликовали в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

«Хочу сказать, что проведение такого форума — фантастическая инициатива, — поделился впечатлениями Фокс. — Российское правительство пригласило руководителей международных федераций обсудить развитие спорта и то, как спорт продвигается в России. Мне кажется, это очень важное дело. Форум очень хорошо организован, а господин Путин сам сильно вовлечён в процесс и нашёл время поговорить с представителями каждого вида спорта. Это подчёркивает, насколько российский президент любит спорт.

Я говорил с президентом как один из руководителей GAISF и сказал ему, что в последние годы мы поддерживали самбо и добивались его признания Международным олимпийским комитетом. Также я привёл ему примеры того, что самбо сейчас стало по-настоящему международным видом спорта, и рассказал, что тайский бокс теперь перестал быть исключительно тайским национальным видом спорта, потому что тайцы уже не доминируют в нём, как раньше. Россия в этом году выиграла и чемпионат мира, и первенство мира, что является хорошим примером для развития других видов спорта в России. Президент сказал, что очень этому рад, а также сказал, что переживает за самбо и гордится тем, что самбо теперь признано МОК, и поблагодарил меня за его поддержку. Кроме того, я поздравил его с прошедшим днём рождения и в качестве сувенира подарил книгу о муайтай, виде спорта, который продвигает дружбу между странами.

Также как представитель GAISF я предложил президенту, чтобы Россия проводила мультиспортивные игры. Речь прежде всего о Всемирных играх боевых искусств, которые служат объединению представителей единоборств, продвигают мир и уважение друг к другу. Думаю, что Россия отлично бы справилась с этой миссией, так как у неё богатые традиции в боевых видах спорта и большой опыт проведения крупных спортивных соревнований. Также Россия могла бы принять Всемирные городские игры. Президент позитивно воспринял эту идею и намерен обсудить возможность проведения мультиспортивных игр с министром спорта Павлом Колобковым".

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин также поделился впечатлениями от посещения форума «Россия – спортивная держава». «Я рад, что идея проведения таких масштабных мероприятий с участием различных спортивных руководителей нашла отклик у президента России. Было приятно, что Владимир Владимирович лично участвовал во многих обсуждениях и подчеркнул, что спорт остаётся одним из важных направлений в политике страны. Также приятно, что президент в курсе беспрецедентных успехов России в тайском боксе, которые поднимают наш статус среди других видов спорта», — отметил Путилин.