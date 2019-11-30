Председатель судейской коллегии ФТБР Жданов стал почётным судьёй России

Константин Жданов является одним из самых опытных рефери в мировом тайском боксе и входит в пул судей IFMA, которые обслуживают крупнейшие международные соревнования, такие как чемпионаты мира и Европы. Он стал первым судьёй в истории отечественного тайского бокса, удостоенным столь высокого звания «Почётного спортивного судьи России».

Кроме того, Жданов является мастером спорта по каратэ, председателем федерации бокса Челябинской области, судьёй всероссийской и международной категорий.



«К этому званию я шёл 20 лет, в том числе работал восемь лет на высоких должностях. Судьи являются такими же неотъемлемыми участниками соревнований, как спортсмены и тренеры. В судейской деятельности это звание можно сравнить со статусом заслуженного тренера России или заслуженного мастера спорта», — отметил Жданов.