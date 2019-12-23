Ульянов уступил украинцу Адамчуку раздельным решением судей
Восьмикратный чемпион России по тайскому боксу россиянин Алексей Ульянов провёл поединок с украинцем Сергеем Адамчуком, который состоялся в рамках турнира Glory 74 в голландском городе Арнеме. Адамчук одержал победу раздельным решением судей, став претендентом на чемпионский пояс в рамках полулёгкой весовой категории.
Ожидается, что следующий поединок Адамчук проведёт 29 февраля в Утрехте. Соперником украинца по титульному бою станет боец из Таиланда Петчпаномрунг Киатмукао по прозвищу Петч. В этом же турнире примет участие россиянин Дмитрий Меньшиков.
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