Ульянов уступил украинцу Адамчуку раздельным решением судей

Восьмикратный чемпион России по тайскому боксу россиянин Алексей Ульянов провёл поединок с украинцем Сергеем Адамчуком, который состоялся в рамках турнира Glory 74 в голландском городе Арнеме. Адамчук одержал победу раздельным решением судей, став претендентом на чемпионский пояс в рамках полулёгкой весовой категории.

Ожидается, что следующий поединок Адамчук проведёт 29 февраля в Утрехте. Соперником украинца по титульному бою станет боец из Таиланда Петчпаномрунг Киатмукао по прозвищу Петч. В этом же турнире примет участие россиянин Дмитрий Меньшиков.