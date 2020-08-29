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Арум восхитился Тимом Цзю

Арум восхитился Тимом Цзю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум впечатлён недавним выступлением Тима Цзю, который досрочно победил экс-чемпион мира Джеффа Хорна.

«Цзю выглядел потрясающе. Похоже, что он реально хорош. Я общался с его менеджером, до конца года он хочет провести ещё один бой в Австралии, а затем Тим планирует приехать в США.

Конечно, титульный бой возможен. Но Тим ещё по-прежнему малыш, ему нужно пройти школу. Но он не так далёк от титульной схватки. Вероятно, к концу следующего года он будет в той позиции, когда сможет претендовать на чемпионский бой. И у него будут хорошие шансы на успех.

Что касается сравнения Тима с его отцом, то скажу, что Костя был потрясающим бойцом. Но я ненавижу, когда сравнивают бойцов разных эпох и разных весовых категорий», — приводит слова Арума BoxingScene.

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