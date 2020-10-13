Хабиб рассказал, что почувствовал, когда Фергюсон проиграл Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о чувствах, которые он испытывал после поражения Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи в бою за звание временного чемпиона лиги. По словам россиянина, он немного сожалел о случившемся.

«Мне было немного жаль. Но в то же время я понимаю, что никто не может оставаться на одном и том же уровне долгое время. Никто. Ни Тони Фергюсон, ни Хабиб Нурмагомедов. Никто. Однажды кто-то побьёт тебя или что-то случится. Однажды ваш уровень начнёт падать и день Тони пришёл», — рассказал Нурмагомедов в интервью обозревателю ESPN Бретту Окамото.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон шли на сериях из 12 побед и должны были встретиться в апреле 2020 года. Из-за пандемии коронавируса их поединок сорвался. Тони вышел на схватку с Джастином Гэйджи и проиграл тому досрочно.