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Нурмагомедов: время Фергюсона ушло, он уже не будет прежним

Нурмагомедов: время Фергюсона ушло, он уже не будет прежним
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон не сумеет восстановиться после поражения в бою с Джастином Гэтжи. По его словам, в той схватке американец получил слишком серьёзные травмы.

«Время Тони Фергюсона ушло. Он собирается вернуться сейчас, но кто-то его снова побьёт. Когда вы получаете такие повреждения, какие получил он, вы никогда не будете прежним. Никогда. Даже если вы Тони Фергюсон. Он принял слишком много ударов. Тони — отличный боец. Сейчас у него есть выбор, он может попасть на «Бойцовский остров», приняв поединок с Исламом Махачевым.

У Ислама серия из шести побед, он почти в топ-10, у него есть имя, так что почему бы и нет? UFC ему хорошо заплатит, Али Абдель-Азиз ему заплатит. Если он выиграет, то, может, подерётся за титул. Но я не думаю, что он победит. Полагаю, его время ушло», — сказал Хабиб в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

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