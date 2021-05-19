Абдель-Азиз — Фергюсону: давай, чемпион! Махачев будет готов сразиться с тобой

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, предложил американскому бойцу MMA Тони Фергюсону бой с россиянином. Ранее Фергюсон заявил, что не намерен завершать карьеру, несмотря на поражение от Бенеила Дариуша на турнире UFC 262 в минувшие выходные.
«Давай, чемпион! Махачев будет готов сразиться с тобой», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере», комментируя твит Фергюсона.
Тони Фергюсон разгромно проиграл Бенеилу Дариушу на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) в минувшие выходные, хотя довёл поединок до решения судей. Эта неудача стала для американского спортсмена третьей кряду. Начало серии поражений было положено в бою с Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов.
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