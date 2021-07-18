Махачев досрочно победил Мойзеса в главном событии UFC Vegas 31

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились россиянин Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес.
Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.
Ранее на турнире состоялся поединок предварительного карда UFC Vegas 31, в котором сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
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