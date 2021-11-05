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«Он знает, как найти еду». Гэтжи рассказал, кого из UFC взял бы на необитаемый остров

«Он знает, как найти еду». Гэтжи рассказал, кого из UFC взял бы на необитаемый остров
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Известный боец Джастин Гэтжи ответил на вопрос, кого бы из своих коллег по промоушену UFC он взял бы с собой на необитаемый остров. Гэтжи рассказал, что взял бы с собой экс-чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье, который смог бы «найти еду».

«Кого бы из бойцов UFC я взял бы на необитаемый остров? Чтобы подраться или позависать с подругами? Я даже не знаю. Чтобы выжить? Даниэля Кормье. Он знает, как найти еду. Кроме того, с ним мы могли бы поиграть в гольф», — рассказал Гэтжи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Любопытно, что несколько дней назад Гэтжи устроил перепалку с Кормье, оставшись недовольным его заявлениями после UFC 267. Кормье тогда отметил, что Ислам Махачев заслужил титульный бой.

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