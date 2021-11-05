«Он знает, как найти еду». Гэтжи рассказал, кого из UFC взял бы на необитаемый остров

Известный боец Джастин Гэтжи ответил на вопрос, кого бы из своих коллег по промоушену UFC он взял бы с собой на необитаемый остров. Гэтжи рассказал, что взял бы с собой экс-чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье, который смог бы «найти еду».
«Кого бы из бойцов UFC я взял бы на необитаемый остров? Чтобы подраться или позависать с подругами? Я даже не знаю. Чтобы выжить? Даниэля Кормье. Он знает, как найти еду. Кроме того, с ним мы могли бы поиграть в гольф», — рассказал Гэтжи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Любопытно, что несколько дней назад Гэтжи устроил перепалку с Кормье, оставшись недовольным его заявлениями после UFC 267. Кормье тогда отметил, что Ислам Махачев заслужил титульный бой.
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