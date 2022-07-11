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Боец UFC Дамир Исмагулов бросил вызов Тони Фергюсону

Боец UFC Дамир Исмагулов бросил вызов Тони Фергюсону
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Российский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в лёгком весе, бросил вызов американцу Тони Фергюсону.

«Пока Дэн Хукер думает, может, выскочим, Тони? Давай подерёмся!» — написал в своих социальных сетях Дамир Исмагулов.

Напомним, свой последний поединок Исмагулов провёл с Гурамом Кутателадзе в ночь с 18 на 19 июня мск на UFC Fight Night в Техасе.

Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

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