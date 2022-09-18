Атлас: если бы Канело был велик, то нокаутировал бы Головкина
Поделиться
Известный американский тренер и телеэксперт Тедди Атлас высказался о третьем поединке между средневесами Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«Ничего не отнимаю у Канело, он настоящий боец, но если бы он был велик, то сегодня вечером нокаутировал бы старого Головкина. Оба показали класс в бою и уважение после, но, как и большинство больших боёв в спорте, этот поединок состоялся с опозданием на несколько лет», – написал Атлас в социальных сетях.
Напомним, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113 и провёл дебютную защиту всех четырёх чемпионских титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
17:38
-
17:26
-
16:03
-
15:45
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:28
-
12:24
-
12:02
-
11:55
-
11:31
-
11:08
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
09:56
-
09:25
-
08:37
-
08:19
-
08:10
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
06:41
-
06:15
-
06:00
-
05:38
-
05:11
-
03:29
-
01:13
-
01:02
Партнерский контент