Атлас: если бы Канело был велик, то нокаутировал бы Головкина

Известный американский тренер и телеэксперт Тедди Атлас высказался о третьем поединке между средневесами Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Ничего не отнимаю у Канело, он настоящий боец, но если бы он был велик, то сегодня вечером нокаутировал бы старого Головкина. Оба показали класс в бою и уважение после, но, как и большинство больших боёв в спорте, этот поединок состоялся с опозданием на несколько лет», – написал Атлас в социальных сетях.

Напомним, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113 и провёл дебютную защиту всех четырёх чемпионских титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг).