Эдди Хирн не согласился с судейским счётом в бою Канело — Головкин 3

Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший третий поединок между средневесами Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), озвучил свой итоговый счёт.

Напомним, согласно официальным судейским запискам, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113, забрав восемь и семь раундов соответственно.

«Поединок получился близким у судей, однако я так не считаю. Убери один раунд, и получится ничья. Геннадий будет винить себя за пассивное начало. Канело же смотрелся великолепно в первой половине боя.

Похоже, что Канело сломал левую руку, однако я считаю, что он заслуженно стал победителем. Я отдал ему девять раундов», – сказал промоутер в интервью пресс-службе Matchroom.