Эдди Хирн не согласился с судейским счётом в бою Канело — Головкин 3
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Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший третий поединок между средневесами Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), озвучил свой итоговый счёт.
Напомним, согласно официальным судейским запискам, Канело победил со счётом 116-112, 115-113 и 115-113, забрав восемь и семь раундов соответственно.
«Поединок получился близким у судей, однако я так не считаю. Убери один раунд, и получится ничья. Геннадий будет винить себя за пассивное начало. Канело же смотрелся великолепно в первой половине боя.
Похоже, что Канело сломал левую руку, однако я считаю, что он заслуженно стал победителем. Я отдал ему девять раундов», – сказал промоутер в интервью пресс-службе Matchroom.
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