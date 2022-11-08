Дмитрий Бивол ответил на вопрос о возможном бое с украинцем Александром Усиком

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос о возможном бое с украинцем Александром Усиком.

«Усик сказал, что может опуститься в первый тяжелый вес? может быть, однажды мы будем драться. Я не знаю. Может быть, я наберу вес и буду чувствовать себя прекрасно. почему бы и нет», — приводит слова Бивола Athletistic.

Напомним, в своём последнем бою Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамирес и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

Бивол продлил беспроигрышную серию. Теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке. 11 боёв боксёр завершил нокаутом.

Усик, в свою очередь, в своём последнем бою победил британца Энтони Джошуа.