Больше денег! Величие подождёт, впереди у Бивола денежный бой с Канело

Сразу же после образцового выступления Дмитрия Бивола пошли разговоры, кто станет его следующим соперником. Сам Дмитрий не изменяет своим принципам и заявляет о своих притязаниях на абсолютное чемпионство. А именно он недвусмысленно дал понять, что хочет драться с Артуром Бетербиевым. Но если бой с Бетербиевым в ближайшее время не состоится, тогда он готов рассмотреть реванш с Канело.

«У меня есть цель — быть абсолютным чемпионом. Но не всё зависит от меня. Если бы всё зависело от меня, тогда путь за четырьмя поясами составил бы 11 боёв (Бивол провёл 21 бой на профессиональном ринге. — Прим. «Чемпионата»).

Но умом я понимаю, как здесь всё устроено. Хотя я бы предпочёл драться за пояса. Если у меня такой возможности не будет, то через четыре-пять месяцев можно провести ещё один бой [с Канело]. Но это зависит не только от меня. Хотя это тоже интересный поединок. Запомните, полутяжёлый вес — это мой вес», — заявил Бивол во флеш-интервью после боя с Рамиресом.

Более развёрнуто расклады объяснил главный человек в мире бокса и по совместительству промоутер Бивола Эдди Хирн. Он стоял в углу россиянина перед началом боя. Это лишний раз подчёркивает, под чьей протекцией Дмитрий сейчас находится.

Видео доступно на канале Matchroom Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.

«Судьи отдали Рамиресу пару утешительных раундов, потому что бой был односторонним»

«Я должен сказать, что, вероятно, Дмитрий Бивол — сейчас № 1 в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Он много раз доказывал, насколько хорош. Он просто искал возможности. Очевидно, что победа над Канело Альваресом невероятна, потому что одолел бойца № 1 в рейтинге P4P. Но сегодняшняя победа… он вряд ли проиграл хотя бы один раунд. И я думаю, что эти судьи отдали Рамиресу пару утешительных раундов, потому что бой был односторонним. Может быть, он проиграл один раунд. Но я убеждён, что он — № 1 в полутяжёлом дивизионе»

«Почему бы не подраться с Канело во втором среднем весе?»

Хирн дал самую адекватную аргументацию касательно реванша против Канело Альвареса. При этом он не затронул финансовую составляющую. Хотя всем очевидно, что в данном случае Бивол вправе просить любой гонорар.

«Я не уверен, с кем [у Бивола] будет следующий бой. Есть Канело Альварес, который хочет реванша. Причина, по которой Канело захотел бой с Биволом, это новый вызов в полутяжах. Но мы все узнали, насколько хорош Дмитрий. И может ли Бивол спуститься во второй средний вес? Он всегда отвечал, что давно не гонял до 168 фунтов (до 76,2 кг. — Прим. «Чемпионата»).

Вообще, Дмитрий Бивол дерётся ради наследия. Он хочет пояса и хочет быть абсолютным чемпионом мира. И если Бетербиев дерётся с Энтони Ярдом в феврале, то сразу после него следует Рамадан (сроки Рамадана — с 23 марта по 20 апреля. — Прим. «Чемпионата»). И в таком случае он будет недоступен до второй половины 2023 года.

А Бивол будет драться [в первой половине следующего года]. Если это будет реванш с Канело, то почему бы его не сделать во втором среднем весе? Потому что это может дать Дмитрию возможность подраться за абсолютное чемпионство. И в случае успеха он может обратно подняться в полутяжёлый дивизион, чтобы подраться с Бетербиевым и стать абсолютным чемпионом в двух весовых за два боя. Это звучит довольно сенсационно.

И нам предстоит пообщаться с обеими командами (Бивола и Альвареса. — Прим. «Чемпионата»), чтобы понять, что дальше», — рассказал Хирн в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Это самый идеальный план по версии Хирна. Однако, как и у любого расчётливого бизнесмена, у него есть запасной план на случай срыва боя с Канело. Эдди не исключил возможность организовать Дмитрию очередную защиту пояса в Великобритании против местного проспекта Джошуа Буатси. Британский промоутер хотел его организовать ещё прошлым летом, но WBA отклонило добровольную защиту пояса против Буатси.

«Буатси очень близок к уровню Бивола»

«Если Канело Альварес будет биться с кем-то другим, а Бетербиев уйдёт на Рамадан после боя с Ярдом, тогда правильной кандидатурой для Бивола является Джошуа Буатси. Также есть Каллум Смит. Я бы хотел увидеть бой против этих двух парней, я не вру. Оба бойца ищут возможности подраться за пояс. Но в конечном итоге может получиться потрясающий бой в родных стенах (в Англии. — Прим. «Чемпионата»).

Джошуа Буатси, Эдди Хирн и Крэйг Ричардс Фото: Yui Mok/Getty Images

Посмотрим, сейчас Дмитрий Бивол — король дивизиона. Но Буатси очень близок к этому уровню. Ему тяжело смотреть на эти разборки без своего участия. Хотя всему своё время. Джошуа до сих пор учится, прибавляет под руководством Вирджила Хантера. Когда ты смотришь на Дмитрия Бивола, ты скажешь, что он является фаворитом в бою против Буатси. Хотя Дмитрий будет фаворитом против любого бойца».