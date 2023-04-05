Тим Цзю — о Джермелле Чарло: он говорил, что победит меня одной рукой. Теперь он знает

Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, высказался об американском абсолютном чемпионе мира в первом среднем весе Джермелле Чарло, с которым у него должен состояться бой. Они должны были встретиться в конце января, однако из-за травмы американца поединок перенесён на неопределённый срок.
«Он говорил, что собирается победить меня одной рукой. Говорил, что готов сражаться только одной рукой. Теперь он знает и решил не торопиться. Он постарается откладывать поединок так долго, как только сможет», — приводит слова Тимофея FOX Sports Australia.
В последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира, американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Поединок продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом.
Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой:
- 5 апреля 2023
-
09:39
-
09:19
-
08:35
-
01:47
-
00:59
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:10
- 4 апреля 2023
-
23:10
-
22:10
-
21:04
-
20:52
-
20:08
-
19:05
-
18:00
-
17:23
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
15:05
-
15:01
-
14:20
-
14:07
-
13:36
-
13:24
-
12:50
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
10:44
-
10:28
-
10:17
-
09:34