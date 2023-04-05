Тим Цзю — о Джермелле Чарло: он говорил, что победит меня одной рукой. Теперь он знает

Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, высказался об американском абсолютном чемпионе мира в первом среднем весе Джермелле Чарло, с которым у него должен состояться бой. Они должны были встретиться в конце января, однако из-за травмы американца поединок перенесён на неопределённый срок.

«Он говорил, что собирается победить меня одной рукой. Говорил, что готов сражаться только одной рукой. Теперь он знает и решил не торопиться. Он постарается откладывать поединок так долго, как только сможет», — приводит слова Тимофея FOX Sports Australia.

В последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира, американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Поединок продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом.

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой: