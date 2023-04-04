Где мудрость отца? Вместо супербоя Тим Цзю снова ищет боксёрскую грушу

Меньше месяца назад Тимофей Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO, победив техническим нокаутом опытного американца Тони Харрисона. Многие говорили, что сыну великого Кости Цзю не нужен этот бой: ведь Тим решил драться с Харрисоном вместо того, чтобы терпеливо ждать поединка с Джермеллом Чарло. Абсолютный чемпион мира сломал руку во время подготовки к бою с Цзю, и тот, чтобы не простаивать, побил Харрисона. Тим мог потерять всё, но вышел победителем.

Чарло, кстати, оценил выступление своего соперника — и пообещал вскоре нокаутировать Цзю. Вот только с датой поединка пока нет конкретики: сломанная рука — не шутки, и Джермелл хочет полностью восстановиться, прежде чем выходить в ринг с таким опасным претендентом. Тимофей дрался совсем недавно и вполне мог бы подождать Чарло, ведь американец не сможет лечиться вечно, а вот абсолютный чемпион мира в первом среднем весе только один. Но Цзю снова проявляет нетерпение!

«Расстроен ли я, что он откладывает поединок? О да, конечно. Парень не дрался 12 месяцев. Как долго Чарло ещё будет переносить бой? Всё, что я могу сейчас сделать, это сосредоточиться на себе. Думаю, он понимает, что это будет нелёгкий бой для него. И поэтому хочет быть готов на 120 процентов. Полагаю, раньше он относился ко мне легкомысленно.

Тимофей Цзю Фото: Mark Kolbe/Getty Images

С кем теперь я хочу драться? С тем, кто бросит мне вызов. Я хочу продолжать совершенствоваться и иметь такой же подход, как и прежде, – никого не бояться и драться с любым. Главное для меня – профессиональный рост. Оставаться активным, осваивать новые стили и быть способным адаптироваться к любому сопернику. Это как раз та причина, по которой я принимаю ещё один бой. Я не собираюсь ждать. От этого будет только больше пользы», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Получается, что Тимофей решил подыскать себе ещё одного соперника, пока ждёт восстановления Чарло. И это очень странная тактика, если не сказать — нелепая. Ведь драться за пояса с кем-то ещё Цзю не может — все ключевые титулы дивизиона удерживает Джермелл. Скорее всего, Тим планирует защищать свой временный пояс WBO — но от кого и зачем? Австралиец снова ставит на карту всё, причём ради непонятной цели. Превратить кого-то в боксёрскую грушу?

А вот в случае поражения Цзю надолго потеряет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Такая возможность выпадает далеко не каждому крутому боксёру. Неужели Тим так хочет постоянно драться, что готов рисковать главным боем жизни второй раз подряд? Чарло вот неторопливо лечится и абсолютно не переживает из-за длительного простоя. В профессиональном боксе нужно иметь долгосрочную стратегию, которой у Цзю-младшего словно нет.

Почему Костя Цзю, карьера которого развивалась намного логичнее и мудрее, не направит сына в нужную сторону? Наверное, дело в том, что у Тимофея своя команда промоутеров. Кстати, далеко не самая сильная. Мэтт Роуз и его компания хороши в Австралии, но в профессиональном боксе есть акулы посерьёзнее. Может, пора сменить команду или хотя бы приехать в Россию? Тут Тима ждёт Магомед Курбанов. Если не хочется ждать Чарло, может, хотя бы дать шоу российским фанатам?