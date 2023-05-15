Сехудо оценил шансы Павловича в возможном бою с Джоном Джонсом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о потенциальных соперниках чемпиона промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе Джона Джонса. Сехудо высказался о его потенциальном бое со Стипе Миочичем и россиянином Сергеем Павловичем.
«Не думаю, что Миочич сможет победить Джонса. А у Павловича ещё меньше шансов [чем у Стипе Миочича]. Он медленнее, чем Стипе», — сказал Сехудо на пресс-конференции.
Последний поединок Джонс провёл с французом Сирилем Ганом. Бой состоялся 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда.
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