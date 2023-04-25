«Джонс нокаутирует Серёгу». У Павловича нет шансов против великого чемпиона?

В тяжёлый дивизион UFC давно не врывались так эффектно, как это сделал Сергей Павлович. Ростовчанин стартовал в промоушене с поражения от Алистара Оверима, зато потом начал сносить попросту всех. И это не фигура речи: шесть подряд побед в первых раундах! Противостоять ударам Сергея не смогли даже такие крутые парни, как Деррик Льюис и Кёртис Блэйдс — неудивительно, что теперь Павловича считают главным претендентом на чемпионский титул, принадлежащий Джону Джонсу.

Вот только далеко не все верят, что россиянин сможет навязать конкуренцию великому американцу. Например, Сергей Харитонов так высказался про коллегу-десантника в интервью «Ушатайке»: «Против Джонса не прокатит сминание соперника. Джон перехитрит, переждёт, и я думаю, что даже нокаутирует Серёгу. Просто за эти все бои я не увидел в Серёге прогресса и суперроста. Джонс — уникум, который перехитрит, перетерпит, обманет, растаскает. А Сергей набрал физически, но технически я не вижу, чтобы он как-то изменился».

Может, Харитонов прав и Павловичу даже нет смысла выходить против Джонса? Величайший боец в истории UFC сделает из нашего соотечественника посмешище? Конечно, нет. Для начала — это тяжёлый вес, где даже глубокий андердог может снести фаворита одним случайным ударом. Но даже без учёта данного фактора оценивать шансы Сергея в бою против Джона крайне непросто. Слишком много туманных вводных.

Например, борьба. С Джонсом всё понятно — гениальный борец, который легко заломал даже крепкого Сириля Гана. А что у Павловича с партером? Да, в детстве россиянин занимался греко-римской борьбой, а недавно, например, прошёл тренировочный сбор в Дагестане. Там с Сергеем работали парни из сборной России по вольной борьбе, да и с олимпийскими призёрами Павлович соревновался. Но мы не видели, как работает его борьба на уровне UFC — слишком быстро завершались поединки.

По ударной технике, напротив, всё намного сложнее с Джонсом. Да, это эффектный ударник, но как будут работать его атаки в тяжёлом весе? Американец набрал серьёзную массу, однако это вовсе не синоним ударной мощи. Даже в полутяжёлом дивизионе удары Джонса были скорее изматывающими, нежели нокаутирующими. А вот Павлович — классический разрушитель, чья ударная сила не вызывает никаких сомнений. Как тут выявлять фаворита?

То же самое касается и выносливости. Сергей не дрался дольше одного раунда шесть лет! Джонс прошёл множество пятираундовых боёв, но тогда он весил на 25 кг меньше, и опять-таки это было достаточно давно. И это мы ещё не говорим про другие факторы, которых множество. Кто сильнее, Джон Джонс или Сергей Павлович, покажет только октагон. И американца можно считать фаворитом только за счёт его статуса и опыта. Остальное — гадание на кофейной гуще.