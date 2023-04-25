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Сергей Павлович — Джон Джонс, следующий соперник Павловича, чемпион UFC в тяжёлом весе

«Джонс нокаутирует Серёгу». У Павловича нет шансов против великого чемпиона?
Александр Фролов
Сергей Павлович — Джон Джонс
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Один десантник не верит в другого. Всё настолько плохо?

В тяжёлый дивизион UFC давно не врывались так эффектно, как это сделал Сергей Павлович. Ростовчанин стартовал в промоушене с поражения от Алистара Оверима, зато потом начал сносить попросту всех. И это не фигура речи: шесть подряд побед в первых раундах! Противостоять ударам Сергея не смогли даже такие крутые парни, как Деррик Льюис и Кёртис Блэйдс — неудивительно, что теперь Павловича считают главным претендентом на чемпионский титул, принадлежащий Джону Джонсу.

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Вот только далеко не все верят, что россиянин сможет навязать конкуренцию великому американцу. Например, Сергей Харитонов так высказался про коллегу-десантника в интервью «Ушатайке»: «Против Джонса не прокатит сминание соперника. Джон перехитрит, переждёт, и я думаю, что даже нокаутирует Серёгу. Просто за эти все бои я не увидел в Серёге прогресса и суперроста. Джонс — уникум, который перехитрит, перетерпит, обманет, растаскает. А Сергей набрал физически, но технически я не вижу, чтобы он как-то изменился».

Может, Харитонов прав и Павловичу даже нет смысла выходить против Джонса? Величайший боец в истории UFC сделает из нашего соотечественника посмешище? Конечно, нет. Для начала — это тяжёлый вес, где даже глубокий андердог может снести фаворита одним случайным ударом. Но даже без учёта данного фактора оценивать шансы Сергея в бою против Джона крайне непросто. Слишком много туманных вводных.

Например, борьба. С Джонсом всё понятно — гениальный борец, который легко заломал даже крепкого Сириля Гана. А что у Павловича с партером? Да, в детстве россиянин занимался греко-римской борьбой, а недавно, например, прошёл тренировочный сбор в Дагестане. Там с Сергеем работали парни из сборной России по вольной борьбе, да и с олимпийскими призёрами Павлович соревновался. Но мы не видели, как работает его борьба на уровне UFC — слишком быстро завершались поединки.

UFC 2023. UFC Fight Night 222, Лас-Вегас, США
Сергей Павлович (W) - Кёртис Блэйдс
23 апреля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
TKO
Кёртис Блэйдс

По ударной технике, напротив, всё намного сложнее с Джонсом. Да, это эффектный ударник, но как будут работать его атаки в тяжёлом весе? Американец набрал серьёзную массу, однако это вовсе не синоним ударной мощи. Даже в полутяжёлом дивизионе удары Джонса были скорее изматывающими, нежели нокаутирующими. А вот Павлович — классический разрушитель, чья ударная сила не вызывает никаких сомнений. Как тут выявлять фаворита?

То же самое касается и выносливости. Сергей не дрался дольше одного раунда шесть лет! Джонс прошёл множество пятираундовых боёв, но тогда он весил на 25 кг меньше, и опять-таки это было достаточно давно. И это мы ещё не говорим про другие факторы, которых множество. Кто сильнее, Джон Джонс или Сергей Павлович, покажет только октагон. И американца можно считать фаворитом только за счёт его статуса и опыта. Остальное — гадание на кофейной гуще.

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