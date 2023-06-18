«Джермелл Чарло — cледующий в списке». Тим Цзю — после боя с Окампо

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (22-0, 16 KO) провёл защиту против мексиканца Карлоса Окампо (35-2, 23 KO). Цзю одержал победу нокаутом на второй минуте в первом раунде. Тим продолжил свою беспроигрышную серию побед.

После окончания поединка Тим прокомментировал свою победу. «США – страна, которую я хочу покорить. У меня есть временный пояс, но я хочу все четыре титула. Джермелл Чарло – имя номер один в моём списке. Чарло, давай потанцуем! К сегодняшнему оппоненту уважение, но я на другом уровне, я Тим Цзю. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Покупайте билеты на бой с Чарло», — сказал после боя Тим Цзю.

Напомним, Чарло не выступал с мая 2022 года, когда в реванше досрочно остановил аргентинца Брайана Кастаньо и объединил все пояса дивизиона.

Тим Цзю и Карлос Окампо провели дуэль взглядов