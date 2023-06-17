Тим Цзю — Карлос Окампо. Сын Кости в полном порядке

Тимофей в шаге от главного боя в карьере. Выдержит ли он давление, учитывая недавний укус собаки?

18 июня временный чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю проведёт бой с Карлосом Окампо. Сын великого боксёра Константина Цзю близок к бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе с Джермеллом Чарло. Выдержит ли 28-летний спортсмен давление?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Тим Цзю — Карлос Окампо

Бой за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо состоится 18 июня 2023 года в Бродбиче, Австралия.

Во сколько начало боя Цзю — Окампо

Бой между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 10:00 мск 18 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Цзю — Окампо, где смотреть прямой эфир

Бой в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Тимофей Цзю — Карлос Окампо

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Тимофея Цзю. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.10. Шансы Карлоса Окампо оценили коэффициентом 8.60. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 16.25.

Прогноз на бой Тим Цзю — Карлос Окампо

После объявления о бое Тим сразу получил статус фаворита. Тем не менее на результат вполне может оказать влияние несчастный случай, который недавно приключился с боксёром. Австралийца укусила собака.

Тима немедленно доставили в медицинское учреждение. Врачи обнаружили, что его правая рука серьёзно повреждена. Рана не помешает Цзю выйти на ринг, но его состояние вызывает вопросы. Тем не менее Окампо обещал не бить его по больной руке.

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Тим в интервью успокаивает своих поклонников. Он уверяет, что полностью восстановился и не испытывает дискомфорта при нанесении ударов. Он тренируется без ограничений и находится в хорошем физическом состоянии.

Тим выглядит перед боем максимально уверенно. Он принял участие в 22 профессиональных боях. До сих пор он остаётся непобеждённым. 16 поединков заканчивались нокаутами. У Цзю семейная техника выполнения удара и взрывная мощь, которую он унаследовал от отца.

Если с физической подготовкой и последствиями укуса собаки боксёр разобрался, то вот его психологическое равновесие остаётся под вопросом. Необходимо быстро избавиться от боязни использовать правую руку на 100%. Весьма вероятно, что при помощи отца Тим сумеет выйти на ринг при максимальной концентрации.

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Не терял даром времени и Окампо. Мексиканца миновали проблемы с травмами. Карлос сообщил на своей странице в социальной сети, что провёл лучший подготовительный лагерь в своей карьере.

Мексиканец уповает на большое количество спаррингов с сильными соперниками, которых подбирали под манеру работы на ринге Цзю. Окампо действительно уделяет много времени отработке различных сценариев боя и считается тактически сильным боксёром.

В статусе профессионала Окампо провёл 34 боя и выиграл в 32. Побили Карлоса лишь Себастьян Фундора и Эррол Спенс-младший. Последнее поражение пришлось на титульный бой IBF в полусреднем весе.

Тем не менее Окампо не слишком опасен для Цзю. Тим по всем техническим показателям превосходит мексиканца. Тайминг, работа ног и умение поддерживать высокий темп — вот козыри спортсмена.

На что ставить?

Тимофей постарается использовать преимущество в силе и работать на дистанции. У Окампо есть только один шанс затянуть бой — идти в клинч и «висеть на руках» австралийца.

Скорее всего, Цзю не станет форсировать темп боя и стараться быстро закончить поединок. Нужно дать болельщикам зрелище, да и Тим постарается проверить травмированную руку в деле, постепенно прощупывая соперника. Рискнём и поставим на победу сына Кости по очкам за коэффициент 4.10.

Мексиканец провёл великолепную подготовку и способен выдержать полный бой. В свою очередь, Цзю не будет рисковать и форсировать темп. Тиму необходимо прочувствовать руку и не позволить сопернику пробивать в место укуса собаки. Весьма вероятно, что осторожный бой завершится победой Цзю по очкам.

Ставка: победа Тима Цзю по очкам за 4.10.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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