Sky Sports: Диллиан Уайт подписал контракт на реванш с Энтони Джошуа

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт (29-1, 22 KO) подписал контракт на реванш с двукратным чемпионом мира, соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), сообщает Sky Sports.

Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил американского проспекта Джермейна Франклина раздельным судейским решением, закрыв досрочное поражение от действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион победил Джермейна Франклина — также судейским решением, закрыв тем самым повторное поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO, украинца Александра Усика.

Интересные факты про Энтони Джошуа: