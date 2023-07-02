Sky Sports: Диллиан Уайт подписал контракт на реванш с Энтони Джошуа
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт (29-1, 22 KO) подписал контракт на реванш с двукратным чемпионом мира, соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), сообщает Sky Sports.
Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил американского проспекта Джермейна Франклина раздельным судейским решением, закрыв досрочное поражение от действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион победил Джермейна Франклина — также судейским решением, закрыв тем самым повторное поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO, украинца Александра Усика.
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