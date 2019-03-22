«Даст фору и Bloodborne, и Nioh». Вышла Sekiro: Shadows Die Twice

22 марта вышла Sekiro: Shadows Die Twice — новая игра от создателей трилогии Dark Souls. Критики высоко оценили экшн от FromSoftware, как и многие другие проекты студии. На Metacritic средний балл колеблется от 89 до 92 в зависимости от платформы (PC, PS4, Xbox One).

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Рецензенты отметили переход разработчиков от изучения сюжета по описаниям предметов и обрывкам фраз к более детальной проработке мира. Сама история стала более цельной и понятной. Главный герой всегда может пообщаться с персонажами, которые расскажут ему, что вообще происходит.

Kanobu (9 баллов): «Одно дело лор, а другое — центральная история, которая в соулс-играх всегда была крайне условна. У «Секиро» с этим дела обстоят гораздо лучше. Она рассказывает о клане Асина, который в жестокий и нестабильный период Сэнгоку оказался на грани гибели. Лидер клана готов на всё, чтобы спасти своё имя, свою землю и свой народ — такая аллюзия на отчаянное положение, в котором реальные люди оказывались в то время. Клан нашёл путь к спасению в «божественном наследнике» Куро и его крови, открывающей путь к бессмертию, но также порождающей жуткую болезнь. Чем дальше, тем больше оккультизма и страшных тайн, отсюда и такой мрачный мир. Наследника Секиро и будет защищать. Куро — его господин, которому он присягнул на верность по велению приёмного отца».

Ещё до релиза разработчики делали акцент на новые возможности главного персонажа. Ниндзя способен скакать по крышам и забираться в самые неожиданные места благодаря крюку-кошке, а его протез умеет трансформироваться под нужды, становясь то топором для пробивания щита, то огнеметом. При этом во FromSoftware ещё до релиза уверяли, что игра станет доступнее для широкого потребителя, чем предыдущие продукты компании.



«Игромания» (вердикт: шедевр): «Sekiro, напротив, превращает игрока из загнанной жертвы в искусного охотника: это чистейшей воды power fantasy. И не в том смысле, что игра стала проще, — о, поверьте мне, нет. Она абсолютно безжалостна; по брутальности и темпу боёв Sekiro даст фору и Bloodborne, и Nioh. Когда студия говорила, что стремится сделать проект «доступнее» широкой аудитории, она имела в виду, что игра даёт ощутимо больше инструментов, свободы действий и информации».

Вся прокачка выстраивается вокруг улучшений для протеза и оружия — меч не меняется всю игру. Критики сошлись во мнении, что это не сделало игру хуже, наоборот — вышло только интереснее.



DTF (нет оценки): «К сожалению, сделать безумный билд и убивать боссов с одного удара больше не получится — в этом смысле в Sekiro более закрытая система, которую невозможно сломать. Но игра от этого стала ощущаться более сбалансированной: FromSoftware не пришлось создавать боссов так, чтобы с ними мог сражаться любой класс. Все бои, которые я видел, выстроены вокруг инструментария Волка — три первых боссфайта, которые я успел пройти, кардинально отличались друг от друга и удивляли нестандартными механиками».

Рецензенты убеждены, что FromSoftware удачно переосмыслила привычные механики. В то же время игра ощущается ничуть не легче, чем Dark Souls или Bloodborne. Как и раньше, вас будут наказывать за малейшую ошибку и цена ее довольно высока.

Disgusting Men (нет оценки): «Один из любимых приёмов студии — радикально завышенная цена ошибки — в Sekiro значительно переосмыслили. Да, после окончательной гибели герой насовсем теряет добычу и опыт; без добычи — не может купить боеприпасы для протеза и полезные предметы, без опыта — новые навыки. Израсходовав в бою оба возрождения, нужно накапливать их заново, убивая врагов — за которых снова дадут и опыт, и деньги. Так и мучаешь каждую локацию, выгребая все до самого дна — но утомления от этого не испытываешь».



При этом Sekiro не перестаёт удивлять. Каждая локация полна секретов. Здесь есть что изучать и исследовать. Тем более вас никто не торопит зачищать каждую тропку. Сначала можете всё разведать, а потом думать, в каком направлении двигаться. Главное достижение FromSoftware — студия продолжает эволюционировать и постоянно удивлять.



IGN (9,5 баллов): «Sekiro отошла от стандартной формулы FromSoftware и превратилась в захватывающее приключение, которое делает акцент на точности и мастерстве в бою. Игра отлично балансирует между скрытностью и головокружительными схватками как с обычными людьми, так и потусторонними существами. [История] получилась более цельной, чем в предыдущих играх FromSoftware, но при этом никуда не делась атмосфера таинственности. Sekiro — удивительный поворот в уже знакомом наборе идей, который может стать на один уровень с предшественниками».