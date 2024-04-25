Пелин останется в кадре в следующих сериях «Зимородка» и готовит новые козни — инсайдеры

Актрису Буче Бусе Кахраман вновь заметили на съёмочной площадке турецкого сериала «Зимородок» — ненавистный многими персонаж Пелин снова появится в эпизодах, снятых в больнице.

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Инсайдеры сообщают, что Пелин узнает о произошедшем с Сейран и попытается воспользоваться ситуацией в своих интересах — она надеется, что жена Ферита погибнет, и тогда сама Пелин сможет воссоединиться с любимым.

Также она, по слухам, подкупит ассистента доктора, и тот расскажет, что дочь Казыма не может иметь детей. В будущем это может вызвать сомнения в семье, что сыграет на руку Пелин, но подробнее эту историю планируют раскрыть уже в третьем сезоне.