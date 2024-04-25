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Когда выйдет сериал «Дядя Лёша», дата премьеры

Премьера комедийного сериала «Дядя Лёша» состоится 1 мая
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Представители онлайн-кинотеатра KION сообщили, что премьера комедийного сериала «Дядя Лёша» состоится 1 мая. В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов.

Напомним, сериал расскажет о дяде Лёше — обычном дворнике, который работает в детском доме. По ночам герой грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу тратит на нужды этого же детского дома. Однако в один день трое хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лёшу «за работой», поэтому он берёт их в подельники.

Также в актёрский состав сериала вошли Тимофей Трибунцев, Сергей Лавыгин, Анна Уколова, Григорий Дудник, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Невзоров, который ранее работал над «Кибердеревней».

Сериал будет доступен для пррсмтора в онлайн-кинотеатре Kion.

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