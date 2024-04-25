На Twitch всё же можно покупать подписки с российских карт через СБП

Российские пользователи нашли способ напрямую оплатить подписки и внутреннюю валюту Twitch с помощью системы быстрых платежей. Ранее считалось, что стриминговый сервис убрал СБП из способов пополнения.

Для того, что купить себе или подарить платную подписку через СБП, нужно выбрать «Другие способы», затем «Оплата банковской картой», а после — нажать кнопку «Оплатите в приложении банка» (данные карты вводить в окне не нужно).

Фото: Twitch / Чемп,PLAY

После подтверждения оплаты система перенаправляет на сайт одного из российских банков с QR-кодом для оплаты. Комиссия за покупку не взымается — как и прежде, одна платная подписка стоит 130 рублей.

В конце февраля система быстрых платежей появилась в качестве способа оплаты на Twitch отдельной кнопкой, но спустя два месяца она исчезла из меню.