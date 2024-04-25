Вышел релизный трейлер экшена Stellar Blade

Компания Sony опубликовала релизный трейлер динамичного экшена с сексуальной главной героиней Stellar Blade. В ролике показали завязку истории, главных героев, несколько сражения и эпичную схватку с боссом.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

События Stellar Blade развернутся в далёком будущем. Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Релиз Stellar Blade на PS5 состоится 26 апреля. Критики приняли проект крайне тепло, отметив из плюсов сложные сражения, разнообразные уровни и богатый простор для кастомизации главной героини