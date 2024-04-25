Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел релизный трейлер экшена Stellar Blade

Вышел релизный трейлер экшена Stellar Blade
Комментарии

Компания Sony опубликовала релизный трейлер динамичного экшена с сексуальной главной героиней Stellar Blade. В ролике показали завязку истории, главных героев, несколько сражения и эпичную схватку с боссом.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

События Stellar Blade развернутся в далёком будущем. Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Релиз Stellar Blade на PS5 состоится 26 апреля. Критики приняли проект крайне тепло, отметив из плюсов сложные сражения, разнообразные уровни и богатый простор для кастомизации главной героини

Материалы по теме
Фото
В демоверсию экшена Stellar Blade на пике играло почти 700 тыс. человек
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android