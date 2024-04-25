Nix обвинил Rostislav_999 в покупке аккаунта Dota 2 и нечестной игре на Streamers Battle 6

Стример Dota 2 Александр Nix Левин высказал предположение о том, что саппорт состава Team Golovach в рамках шоу-турнира BetBoom Streamers Battle 6 с призовым фондом 2 млн. рублей выдаёт себя не за того, кем он является на самом деле.

Левин опубликовал видео, в котором сообщил, что подозревает участника Team Golovach в том, что он играет не на своём аккаунте. Nix обратил внимание на то, что этот человек представился как друг стримера Ростислава rostislav_999 Протасени с 6 000 MMR, однако Александр считает, что данный игрок играет на гораздо более высоком уровне.

Изначально Nix предполагал, что на этом аккаунте на турнире играет бустер с никнеймом unhuman, у которого на самом деле более 9 000 MMR. Но позже выяснилось, что за несколько дней до начала шоу-соревнования этот профиль был передан другому пользователю — об этом говорят иные настройки, которыми участник Streamers Battle 6 пользуется на ивенте.

По мнению Левина, rostislav_999 попросил бустера unhuman откалибровать аккаунт в Dota 2 на 6 000 MMR, чтобы пройти допустимый порог по MMR для участия в турнире, а затем посадил на этот аккаунт игрока, который выступает намного лучше. Nix отмечает, что подобные действия — это обман, который запрещён на всех киберспортивных соревнованиях.

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На следующий день Александр также решил уличить самого Ростислава в покупке аккаунта с высоким MMR у про-игрока. Nix заметил, что Протасеня выступает на Streamers Battle с аккаунта, который раньше принадлежал киберспортсмену arteezy's bastard, приведя данные о профиле, находящиеся в открытом доступе. Левин полагает, что белорусский стример покупает аккаунты с высоким MMR, чтобы «продолжать карабкаться на волне хайпа».