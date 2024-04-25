«Хороший парень и артист»: Филипп Янковский — про Никиту Кологривого

Актёр и отец Ивана Янковского Филипп Янковский в интервью «Газете.Ru» прокомментировал поведение Никиты Кологривого. По словам Янковского, он не будет шутить про актёра, как это делают все.

Более того, Янковский назвал Кологривого «хорошим парнем и хорошим артистом», которому нужно развивать свой талант дальше.

Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он всё это пройдет. Я ему желаю здоровья, в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший.

Ранее Кологривый раскритиковал Ивана Янковского за его актёрские навыки.