«Отличная стратегия, но требуется доработка»: вышли обзоры Manor Lords в раннем доступе

Критики опубликовали предварительные обзоры Manor Lords — средневековой градостроительной стратегии в духе Anno с боевой системой в стиле Total War. Журналисты оценили версию игры в раннем доступе и поделились своими впечатлениями от самой желанной игры в Steam.

Обозреватели не стали публиковать финальные оценки и лишь рассказали о достоинствах и недостатках стратегии. Большинство критиков пришли к выводу, что Manor Lords — глубокий и увлекательный градостроительный симулятор, а вот над боевой системой авторам ещё предстоит плотно поработать. Кроме того, многие другие элементы стратегии также нуждаются в доработке.

Некоторые отзывы критиков о раннем доступе Manor Lords

Manor Lords, несомненно, находится в стадии разработки, но всё, во что я играл до сих пор, не только подарило мне замечательный опыт, но и намекнуло на яркое будущее стратегии.

Manor Lords — это фантастический градостроительный проект для тех, у кого есть немного терпения и интерес к истории. Она больше напоминает The Settlers и Banished, чем что-то вроде SimCity, но в то же время в ней есть сражения, которые напоминают Total War. И при этом игра остаётся самой собой.

Manor Lords — великолепный средневековый симулятор, который часами занимал меня строительством уютных деревень. Но игре требуется значительная доработка.

На данный момент это красивый и впечатляющий с точки зрения механик градостроительный проект, которому ещё есть куда расти.

Даже в своём нынешнем состоянии Manor Lords настолько детализирована, захватывающа и увлекательна, насколько и должна быть стратегия.

Релиз Manor Lords в раннем доступе Steam состоится 26 апреля. В этот же день стратегия появится и в Game Pass.