Для Escape from Tarkov представили издание за 11 000 рублей — фанаты недовольны

25 апреля разработчики популярного шутера Escape from Tarkov представили новое издание игры — The Unheard Edition. Оно обойдётся в 11 тыс. рублей и включает в себя сам шутер и множество внутриигровых бонусов.

Так, за покупку The Unheard Edition геймеры также получат доступ к кооперативному PvE-режиму с сохранением прогрессии, увеличенный размер схрона, уникальный идентификатор в игре, повышенную репутация со Скупщиком, бесплатный доступ ко всем грядущим дополнениям и к серверу раннего тестирования и многое другое.

Фанаты Escape from Tarkov тем временем раскритиковали новое максимальное издание из-за наличия издания Edge of Darkness. Эту версию сняли с продажи в начале 2024 года, она включала в себя схожие бонусы и позиционировалась как максимальное издание шутера. Владельцы Edge of Darkness могут сделать апгрейд до The Unheard Edition за внушительную сумму в 5500 рублей, однако многих игроков эта сделка не устроила — они хотят получить недостающие бонусы бесплатно.

В Battlestate Games пока не комментировали негативную реакцию сообщества на появление нового издания Escape from Tarkov.