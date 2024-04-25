Трейлер сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной — спин-офф «Бывших» выйдет 16 мая

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер драматического триллера «Красные линии». Проект станет ответвлением от популярного сериала «Бывшие» и выйдет уже 16 мая.

Главные роли, как и в «Бывших», исполнят певица Полина Гагарина и Илья Любимов («Бумер», «Не родись красивой», «Доктор Рихтер»). В сериале также снялись Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков и другие.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет раскроет начало карьеры писательницы Елены Берн — события «Красных линий» происходят за три года до судьбоносной поездки в Москву. Как и почему девушка смогла достичь успеха, и чего ей это стоило — покажет новый режиссёр Гамлет Дульян («Последователи», «8 способов любить»).