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Авторы Brawl Stars и Clash of Clans назвали дату выхода своей новой игры Squad Busters

Авторы Brawl Stars и Clash of Clans назвали дату выхода своей новой игры Squad Busters
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Финские разработчики из студии Supercell объявили дату выхода Squad Busters — 29 мая на iOS и Android. Это первая крупная новинка создателей Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans с 2018 года, когда как раз вышла Brawl Stars. Сейчас неизвестно, будет ли игра официально доступна в России.

Squad Busters — это сетевая игра, где 10 игроков соревнуются между собой в сборе наибольшего количества кристаллов, параллельно собирая миниатюрную армию из различных персонажей со своими особенностями и возможностью улучшения.

В СМИ новинку сравнивают с аркадной MOBA (Dota 2, League of Legends), а перед матчем также нужно выбрать героя, у каждого из которых свой набор умений.

Видео доступно на YouTube-канале Squad Busters. Права на видео принадлежат Supercell.

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